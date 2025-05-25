"Мы предали своих героев". День Победы в Москве стал для поляка откровением

В Польше 80-я годовщина Победы прошла практически незаметно. 8 мая на первых полосах газет мы могли прочитать о квартире кандидата в президенты Навроцкого, избрании Фридриха Мерца канцлером ФРГ и снижении процентных ставок, а на следующий день узнать об убийстве в Варшавском университете и новом папе.