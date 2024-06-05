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Ольга Сорокина на Национальном форуме «ИИ-будущее сегодня» поделилась кейсами применения ИИ в страховании

Ольга Сорокина на Национальном форуме «ИИ-будущее сегодня» поделилась кейсами применения ИИ в страховании

В рамках сессии «Практика применения искусственного интеллекта. Банки и финансы», прошедшей 4 июня на полях 27-го Петербургского Международного Экономического Форума, ведущие российские спикеры – топ-менеджеры крупнейших российских финансовых компаний, Московской биржи, IT-компаний – обсудили использование ИИ в финансовой отрасли.

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