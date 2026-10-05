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Татар-информ

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Молодые ученые из более чем 20 стран приняли участие в конгрессе ОИС в Казани

Молодые ученые из более чем 20 стран приняли участие в конгрессе ОИС в Казани

Фото предоставлено организаторами IV Молодежный научный конгресс стран Организации исламского сотрудничества завершился в Казани.

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