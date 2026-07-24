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Царьград

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Премьер Канады Марк Карни ответит на новые пошлины США

Премьер Канады Марк Карни ответит на новые пошлины США

Канада готова ответить на новые пошлины США, введённые Дональдом Трампом 21 июля. Премьер Марк Карни заявил, что рассмотрит варианты реагирования, если не удастся достичь торгового соглашения.

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