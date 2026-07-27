На форум РОСТКИ пригласили почти 200 компаний из Китая

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» На международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который пройдет с 16 по 19 августа в Казани, были приглашены почти 200 компаний из различных провинций Китая.