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Татар-информ

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На форум РОСТКИ пригласили почти 200 компаний из Китая

На форум РОСТКИ пригласили почти 200 компаний из Китая

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» На международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который пройдет с 16 по 19 августа в Казани, были приглашены почти 200 компаний из различных провинций Китая.

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