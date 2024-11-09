Ставридис: Трамп может принудить Киев отказаться от своих территорий

Дональд Трамп может принудить Киев отказаться от территориальных притязаний на регионы, контролируемые Россией, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта, заявил экс-главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис 8 ноября в беседе с CNN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии