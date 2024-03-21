Стало известно, на что SHAMAN потратил деньги Пугачевой

Певица Лолита Милявская приняла участие в YouTube-шоу «Повесточка» и рассказала, на что певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, потратил денежный приз от Аллы Пугачевой, полученный им на программе «Фактор А».
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