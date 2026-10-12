США пригрозили Киеву прекратить поставки оружия из-за ударов по российским НПЗ

Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила приостановить систему закупок, через которую Украина получает оружие, чтобы заставить Киев отказаться от атак на российские энергообъекты.
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