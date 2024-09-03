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После слухов о ссоре: Пугачева отреагировала на фото Орбакайте с дочкой

После слухов о ссоре: Пугачева отреагировала на фото Орбакайте с дочкой

Певица проводила лето необычным способом. Кристина Орбакайте с мужем Михаилом и дочкой Клавдией Социальные сетиКристина Орбакайте организовала еще одно приключение для 12-летней дочки Клавдии перед началом нового учебного года в американской школе.

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