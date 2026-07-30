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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де Минаур вышел в 1/4 финала в Вашингтоне второй год подряд

Действующий чемпион турнира в Вашингтоне Алекс де Минаур вышел в четвертьфинал. Во втором круге он победил 17-летнего Круза Хьюитта со счетом 6:2, 6:3.

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