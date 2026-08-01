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Журнал «Профиль»

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Камера смотрит в мир: что изменится после введения новых требований ОСАГО

Камера смотрит в мир: что изменится после введения новых требований ОСАГО

Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) появилось в России 1 июля 2003-го. До того в стране не существовало централизованного механизма выплат пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

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