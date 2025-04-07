Пушков обвинил США в прокси-войне против России

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что США по-прежнему ведут прокси-войну против России, снабжая Украину оружием, это парадоксальная ситуация, поскольку одновременно с продолжением военных действий идут переговоры.
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