5 апреля по народному календарю отмечается Никонов день. На Руси люди убирались в доме, стирали белье.
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5 апреля по народному календарю отмечается Никонов день. На Руси люди убирались в доме, стирали белье.