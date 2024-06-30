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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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1 июльдән Россиядә пенсионерларның өч категориясенең пенсияләре арта

1 июльдән россиялеләрнең бер өлешенең пенсиясе артачак. «Прайм» агентлыгы «Югары икътисад мәктәбе» илкүләм тикшеренү университетының хокук факультеты деканы Вадим Виноградовка сылтама белән моның кемнәргә кагылачагы хакында хәбәр итте.

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