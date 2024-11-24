Дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow: технологии, угроза и противодействие России Ольга ВайленкоРазрешение на передачу Украине ракет ATACMS и Storm Shadow стало значимым этапом в противостоянии между НАТО и Россией.
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