Марочко: Украинские войска отступили на вторую линию обороны под Купянском

Межпозиционное пространство на отдельных участках фронта увеличилось до трёх километровПодразделения украинской армии оттянули часть сил и средств на вторую линию обороны в районе Купянска Харьковской области.
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