Бывший голкипер «Локомотива» и координатор по развитию и подготовке вратарей молодежных команд академии железнодорожников Маринато Гильерме в интервью «СЭ» оценил игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
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