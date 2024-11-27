Мбаппе не забил пенальти «Ливерпулю», назначенный за фол Робертсона на Васкесе. Келлехер отбил удар форварда «Реала»

«Ливерпуль» принимает «Реал» в матче 5-го тура общего этапа (1:0, второй тайм). На 59-й минуте матча арбитр Франсуа Летексье назначил пенальти в ворота мерсисайдцев после того, как Эндрю Робертсон сбил Лукаса Васкеса в своей штрафной площади.