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Царьград

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Загадочная смерть матери и ребёнка. Что произошло в больнице - никто не понимает: "Ни на что не жаловалась"

Загадочная смерть матери и ребёнка. Что произошло в больнице - никто не понимает: "Ни на что не жаловалась"

Жительница Пермского края Софья Б. умерла в больнице, как и её новорождённый ребёнок. Что случилось - близкие не понимают.

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