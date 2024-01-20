Диетолог Королёва: на голодный желудок не ешьте свежие фрукты и овощи

Выбор продуктов на голодный желудок играет важную роль в поддержании здоровья. Доктор медицинских наук, диетолог и терапевт Маргарита Королева дала рекомендации о продуктах, которые целесообразно и не рекомендуется употреблять на голодный желудок, в интервью на «Радио 1».