Диетолог Королёва: на голодный желудок не ешьте свежие фрукты и овощи

Выбор продуктов на голодный желудок играет важную роль в поддержании здоровья. Доктор медицинских наук, диетолог и терапевт Маргарита Королева дала рекомендации о продуктах, которые целесообразно и не рекомендуется употреблять на голодный желудок, в интервью на «Радио 1».
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