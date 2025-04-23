Русские банки блокируют кредитки: задолженность достигла полутриллиона рублей

Русские банки начали блокировку кредитных карт из-за невыплаты процентов. При ставке 21% и сокращении выдач наличными кредитами, замораживание карт стало реакцией на задолженность, достигшую почти полутриллиона рублей, сообщает топ-менеджер Станислав Тывес.
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