Спутник запечатлел Меркурий и гигантское облако солнечной плазмы

Корональный выброс массы на Солнце и планета Меркурий, замеченные компактным коронографом (CCOR-1) спутника GOES-19 / © NOAA Спутник GOES-19, который присоединился к флоту метеорологических аппаратов NOAA в июне 2024 года, делает снимки внешнего слоя атмосферы нашей звезды с помощью новейшего коронографа CCOR-1.