Мирошник раскрыл стремление Украины воевать чужими руками по примеру Запада

Украина стремится перенять западную тактику ведения прокси-войны и планирует замещать собственных солдат наемниками из бедных стран, сказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник, передает РИА Новости .
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