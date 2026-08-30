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Аргументы и Факты

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Число погибших при наводнении в Непале возросло до 734

Число погибших при наводнении в Непале возросло до 734

Число погибших в результате масштабного наводнения в Непале возросло до 734 человек. Об этом сообщили в управлении страны по ликвидации последствий стихийных бедствий.

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