БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ната
    Жаль мальчишку! Но и на ролике для мамы пытается, почему-то, изо всех сил переводить свои мысли на мову! Явно русскоя..."Оно того не стои...
  • Александр Лагуткин
    Согласен, - это издевательство.  Чиновники уже натащили  в страну двадцать миллионов диких басмачей, направо и налево...«В наручники и на...
  • Ирина Черных
    И что?«В наручники и на...

«Тупоголовыми и остроголовыми»: обстрел бронированных карточек в 1955 году

«Тупоголовыми и остроголовыми»: обстрел бронированных карточек в 1955 году

Фото из отчета «Определение оптимальной твердости брони из стали марки 52С толщиной 120 мм при обстреле 122-мм и 100-мм бронебойными тупоголовыми и остроголовыми снарядами с целью наиболее правильного использования брони этой толщины в конструкции танка Т-10» Броня 52С для последнего тяжелого танка В советские времена разработку танков курировал ВНИИ-100 Министерства транспортного машиностроения или «ВНИИТрансмаш».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх