Арест Рокоссовского: почему он 2 года был под следствием

Во время «Большого террора» 1937-1938 годов лишь счастливое стечение обстоятельств спасло жизнь великому полководцу Константину Константиновичу Рокоссовскому — маршалу, внёсшему неоценимый вклад в победу СССР над фашизмом.
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