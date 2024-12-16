Любимову попросили ввести новые штрафы в сфере медиаконтента

Депутат Иванов призвал Любимову очистить онлайн-платформы от мата и оскорблений Российское медиапространство, включая онлайн-платформы, необходимо очистить от оскорбительных и нецензурных выражений, заявил председатель движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.
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