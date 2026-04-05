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Симптомы опущения матки при разной степени заболевания

Симптомы опущения матки при разной степени заболевания

Опущение матки — это патологическое состояние, при котором орган смещается вниз относительно своего нормального анатомического положения.

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