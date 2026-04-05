Симптомы опущения матки при разной степени заболевания

Опущение матки — это патологическое состояние, при котором орган смещается вниз относительно своего нормального анатомического положения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Этот напиток любо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым