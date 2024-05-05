Призывавший отправить войска на Украину Макрон заговорил о диалоге с Россией

По его словам, двери для переговоров с Москвой открыты. Франция выступает за диалог с Россией. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, который накануне призывал отправить войска на Украину для участия в боевых действиях, пишет газета La Tribune.
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