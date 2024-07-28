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Пентагон не стал комментировать заявление Путина об ответе на размещение ракет США в ФРГ

Пентагон не стал комментировать заявление Путина об ответе на размещение ракет США в ФРГ

В Пентагоне не стали комментировать заявление российского лидера Владимира Путина о том, что Москва перестанет выполнять односторонний мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности в случае появления ракет США большой дальности в Германии, сообщает ТАСС.

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