Пентагон не стал комментировать заявление Путина об ответе на размещение ракет США в ФРГ

Политика как она есть

В Пентагоне не стали комментировать заявление российского лидера Владимира Путина о том, что Москва перестанет выполнять односторонний мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности в случае появления ракет США большой дальности в Германии, сообщает ТАСС.