В Госдуме предложили доработать законопроект о противодействии кибермошенничеству

Внесенный в Госдуму правительственный законопроект о противодействии кибермошенничеству, который предполагает использование биометрии на маркетплейсах и требование регистрации селлеров на "Госуслугах", содержит определенные риски для индустрии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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