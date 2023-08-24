Районный будни

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Собянин предложил москвичам выбрать постоянное имя Северного дублера Кутузовского проспекта

Собянин предложил москвичам выбрать постоянное имя Северного дублера Кутузовского проспекта

Новая трасса улучшит транспортное обслуживание более 700 тыс. москвичей Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте предложил жителям города выбрать название новой вылетной магистрали — Северного дублера Кутузовского проспекта.

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