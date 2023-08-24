Собянин предложил москвичам выбрать постоянное имя Северного дублера Кутузовского проспекта

Новая трасса улучшит транспортное обслуживание более 700 тыс. москвичей Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте предложил жителям города выбрать название новой вылетной магистрали — Северного дублера Кутузовского проспекта.