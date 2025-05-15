ЦСКА обыграл «Зенит» и вышел в суперфинал Кубка России по футболу

ЦСКА одержал победу над «Зенитом» в финале Кубка России на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В решающем матче Матвей Кисляк и Тамерлан Мусаев забили важные голы, а пенальти стали триумфом подопечных Марко Николича.