Российские зенитчики провели завершающую тренировку перед стартом конкурса «Чистое небо» в Китае

Российские зенитчики провели завершающую тренировку перед стартом конкурса «Чистое небо» в Китае

Команда российских военнослужащих, участвующих в международном конкурсе АрМИ-2021 «Чистое небо», провела заключительную тренировку перед стартом соревнования на полигоне Сухопутных войск НОАК «Корла» .

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