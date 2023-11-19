Чалов рассказал о реакции, когда Головин боролся с Мбаппе за звание футболиста месяца в лиге 1

Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов рассказал, как отреагировал на то, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин боролся с чемпионом мира Килианом Мбаппе за звание лучшего игрока чемпионата Франции в октябре.
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