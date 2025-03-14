Из-за съёмок кино в Архангельске снова перекроют дороги

В Архангельске снимают полнометражное кино «По-братски».Городская администрация сообщает, что в связи с проведением съёмок будет перекрыто движение по следующим адресам:6 марта с 7:00 до 21:00:— улица Воскресенская (правая полоса движения от здания ЗАГС по направлению к улице Я.
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