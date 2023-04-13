В Венгрии заявили, что не откажутся от сырья РФ ради чужих интересов

ТАСС/Егор Алеев Венгрия не откажется от российского сырья в угоду чужим интересам, заявил госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер во время выступления в дискуссионном клубе, организованном Фондом Лайоша Баттьяни.