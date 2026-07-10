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Авто - Мото - Новости

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За премиальный кроссовер Esteo Exlantix ET8 будут просить 7,5 миллиона рублей

За премиальный кроссовер Esteo Exlantix ET8 будут просить 7,5 миллиона рублей

Габариты Esteo Exlantix ET8 составляют 5205×1998×1800 мм при колёсной базе 3120 мм. Визуально новинка до степени смешения напоминает китайский Chery Fulwin T11, который представили публике прошлой осенью.

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