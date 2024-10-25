Эксперты МАГАТЭ зафиксировали ежедневные взрывы на Запорожской АЭС

Специалисты всерьёз обеспокоены безопасностью атомной станции в Энергодаре.В заявлении, опубликованном на официальном сайте МАГАТЭ, говорится, что звуки взрывов на станции раздаются ежедневно в течение последних дней, однако специалисты не получали никаких уведомлений о неполадках на станции.