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Мадуро создает новый орган обороны для защиты суверенитета Венесуэлы

Мадуро создает новый орган обороны для защиты суверенитета Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании национального органа Oddi для защиты конституции и суверенитета страны.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Мадуро молодец, выводы умеет делать и принимать грамотные решения! Ему бы с нашей стороны еще подсказать о том, что бы остановить Трампа с идеей захватить Панамский канал силами США, и что в таком случае Мадуро вместе с Китаем и Россией вернется к ранее высказанной идее построить параллельно Панамскому свой новый канал под контролем Китая и России! Эта идея сразу охладит и остудит буйные мысли Трампа и превратит его хмельное веселье в возможное горькое похмелье в будущем, так как новый более современный широкий и ближе расположенный к США канал с военными судами Китая и России в нем- это конец любым безнаказанным действиям США, как было ранее!!!!!!??
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