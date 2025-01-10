Игнорируя угрозы своему суверенитету, Канада продолжает тратить миллиарды на боеприпасы и термобелье для ВСУ

Министр обороны Канады Билл Блэр по итогам 25-го заседания военных спонсоров Украины в формате «Рамштайн» заявил, что Оттава выделит новый пакет военной помощи Украине в размере 440 млн канадских долларов.
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