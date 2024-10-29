Просто добавила в кофе тыкву по совету повара из известной кофейни

В прошлом году в одной очень известной кофейне я увидела кофе с тыквой. Назывался он "тыквенный латте" и был очень вкусный! Вот если нужно было бы назвать осенний вкус, то я выбрала бы именно этот напиток.
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