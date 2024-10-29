Будет вкусно
ГлавнаяМясные блюдаСупыРыбные блюдаНапитки и десертыВыпечкаСалаты и закускиОвощные блюда
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будет вкусно

132 239 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория Иванова
    Спасибо! Наверняка, очень,вкусно, а, главное, просто. 👍4 блюда из фарша,...
  • Run Николаева
    Драники-это оладьи из картошки, которую "драли"-терли. А так рецепт стоит попробовать.Эти драники из кв...
  • Наталья Персидская
    Что-то мне кажется, что бекон убьёт вкус креветок...Креветки никогда ...

Просто добавила в кофе тыкву по совету повара из известной кофейни

Просто добавила в кофе тыкву по совету повара из известной кофейни

В прошлом году в одной очень известной кофейне я увидела кофе с тыквой. Назывался он "тыквенный латте" и был очень вкусный! Вот если нужно было бы назвать осенний вкус, то я выбрала бы именно этот напиток.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх