Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Будапеште

С 21 по 23 сентября в Будапеште пройдет пятый этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. Гран-при среди юниоров 5-й этап Будапешт, Венгрия 21 сентября Юниоры, короткая программа 11:15 Пары, короткая программа 15:40 Юниорки, короткая программа 18:15 22 сентября Танцы на льду, ритм-танец 12:30 Пары, произвольная программа 15:10 Юниоры, произвольная программа 18:00 23 сентября Юниорки, произвольная программа 12:00 Танцы на льду, произвольный танец 18:20 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.