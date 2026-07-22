Крамник сообщил, что CAS зарегистрировал его апелляцию на дисквалификацию

14-й чемпион мира Владимир Крамник сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал его апелляцию на решение комиссии по этике и дисциплинарным вопросам Международной шахматной федерации (FIDE) о его отстранении от соревнований.