Владимир Васильев: Банковская система оказалась готова к санкциям

Банковская система оказалась в большей степени готова к санкциям, чем ожидали те, кто хотел разрушить российскую экономику, сказал журналистам руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев перед пленарным заседанием Госдумы 21 апреля.
Банковская система оказалась в большей степени готова к санкциям, чем ожидали те, кто хотел разрушить российскую экономику, сказал журналистам руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев перед пленарным заседанием Госдумы 21 апреля.
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