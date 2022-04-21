Парламентская газета

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Владимир Васильев: Банковская система оказалась готова к санкциям

Владимир Васильев: Банковская система оказалась готова к санкциям

Банковская система оказалась в большей степени готова к санкциям, чем ожидали те, кто хотел разрушить российскую экономику, сказал журналистам руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев перед пленарным заседанием Госдумы 21 апреля.

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