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UFC Fight Night 239: Туиваса против Тыбуры, Сен-Прю – Нзечакву и другие бои

В Лас-Вегасе, штат Невада, в ночь на 17 марта состоится турнир UFC Fight Night 239. В главном событии турнира состоится бой в тяжелом весе между Таем Туивасой (14-6) и Марчином Тыбурой (24-8).

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