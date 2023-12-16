Экс-игрок "Атлетико" Луис: Симеоне всегда называл Месси гномом

Бывший защитник мадридского "Атлетико" Филипе Луис на YouTube-канале Charla Podcast рассказал, что главный тренер команды Диего Симеоне всегда называл экс-футболиста каталонской "Барселоны" Лионеля Месси гномом.
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