МЭР: 140 тыс. китайских туристов посетили РФ после запуска безвизового механизма

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития (МЭР) РФ Никита Кондратьев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, что с 1 августа 2023 года - с момента запуска группового безвизового режима - Россию посетили окол 140 тысяч китайских туристов.
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