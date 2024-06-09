МЭР: 140 тыс. китайских туристов посетили РФ после запуска безвизового механизма

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития (МЭР) РФ Никита Кондратьев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, что с 1 августа 2023 года - с момента запуска группового безвизового режима - Россию посетили окол 140 тысяч китайских туристов.