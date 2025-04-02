Наземные ударные дроны «Крот» — новое оружие российской армии в борьбе с укреплениями ВСУ Ирина ВальковаРоссийские военные продолжают совершенствовать тактику ведения боевых действий, применяя инновационные разработки в области роботизированных систем.
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