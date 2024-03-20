Politico: Киев оскорбился идеей США о помощи Украине в виде займов

ВАШИНГТОН, 20 марта, ФедералПресс. В Киеве назвали оскорбительным предложение Соединенных Штатов о помощи Украине в виде кредитов, передает издание Politico со ссылкой на источник, близкий к офису Зеленского.
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